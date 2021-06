Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Odastraße Höhe Hausnummer 19, 15.06.2021, zwischen 06.30 Uhr und 15:15 Uhr Im angegeben Zeitraum ist es in der Odastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist hierbei vermutlich beim Rangieren gegen eine Betonmauer gefahren. Anschließend verließ der Unbekannte den Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden an der Mauer wird auf 500 Euro geschätzt. Als Verursacher könnte ein weißer Kleintransporter in Frage kommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Te.-Nr. 05382-919200 (bas)

