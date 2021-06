Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (Kr.) Gemarkung Orxhausen, Bundesstraße 64 zwischen Orxhausen und Bad Gandersheim. Freitag, 11.06.2021, 12:30 Uhr. Am Freitag, den 11.06.2021 kam es auf der Bundesstraße 64 zwischen Orxhausen und Bad Gandersheim im dortigen Kurvenbereich zu einem Gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr, indem ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines PKW, Mercedes Benz, Farbe grau, mit HH Kennzeichen trotz Gegenverkehrs an dieser Örtlichkeit überholte. Ein zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Kreiensen in Fahrtrichtung Bad Gandersheim fahrender 32-jähriger Fahrzeugführer aus Bonn, konnte seinen Angaben zur Folge, nur durch eine Vollbremsung und durch verziehen des Lenkrades, einen tödlichen Unfall vermeiden. Zeugen, die eventuell diesen Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell