Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leicht verletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Rinteln

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwochmorgen, 05.08.2026, gegen 07:50 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Wilhelm-Busch-Weg/Schubertweg in Rinteln zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw den Wilhelm-Busch-Weg in Richtung Steinbergen. Zeitgleich beabsichtigte eine 59-jährige Rintelnerin mit ihrem Mercedes aus dem Schubertweg nach links in den Wilhelm-Busch-Weg einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihr Mercedes war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Der Lkw-Fahrer verließ zunächst die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er jedoch als Unfallbeteiligter identifiziert werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell