Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Blitzeinbruch in Verbrauchermarkt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots)

(Thi) In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 06.08.2026, ist es zu einem Blitzeinbruch in einen Verbrauchermarkt an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln gekommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Gegen 03:43 Uhr wurde über ein Sicherheitsunternehmen eine Alarmauslösung in dem Markt gemeldet. Die erste eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung stellte eine eingeschlagene Scheibe im Cafébereich des Marktes fest. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Gebäude aufhielten, wurde das Objekt mit Unterstützung weiterer Streifenwagen umliegender Dienststellen umstellt.

Zeitgleich meldeten Anwohner während der Anfahrt der Einsatzkräfte Stimmen aus dem Markt. Im Anschluss wurde das Gebäude unter Einsatz eines Polizeidiensthundes der Polizeidirektion Hannover durchsucht. Dabei konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ist von folgendem Tatablauf auszugehen: Unbekannte Täter warfen mit einem Gullideckel eine Scheibe des Marktes ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Zwei Personen begaben sich anschließend gezielt in die Elektronikabteilung. Dort schlugen sie mehrere Vitrinen ein, entwendeten hochwertige Elektronikartikel und verließen den Markt anschließend fluchtartig. Die gesamte Tatausführung dauerte lediglich wenige Minuten.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05751/96460 zu melden.

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