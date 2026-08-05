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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nach Bienenstichen in Uchte

Uchte (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nach einem Vorfall, der sich am Dienstag, 04.08.2026, gegen 11:30 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Darlaten in Uchte ereignet haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 32-jähriger Mann im Verlauf eines bereits länger andauernden Streits mit einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Bienenstock gezielt erschüttert und gegen diesen geschlagen haben. Dadurch sollen die Bienen aggressiv geworden sein und eine Gruppe von Erntehelferinnen und Erntehelfern angegriffen haben.

Zwei 48 und 52 Jahre alte Erntehelferinnen sollen hierbei jeweils im Kopfbereich von Bienen gestochen worden sein.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Ablauf des Geschehens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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