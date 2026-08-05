Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierte Autofahrerin prallt bei Bücken gegen Baum

Bücken (ots)

(Thi) Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend, 04.08.2026, bei einem Verkehrsunfall auf einer unbenannten Straße nahe der Altenbücker Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 19:15 Uhr die von der Altenbücker Straße gegenüber der Kapitän-Koldeweit-Straße abgehende Straße in Richtung Holtrup. Rund 30 Meter nach dem Abbiegen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Suzuki Jimny gegen einen Baum.

Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 0,73 Promille fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell