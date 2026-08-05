Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz am Weinberg - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Montag, 03.08.2026, kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Weinberg 10 in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Renault Laguna. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

An dem geparkten Renault entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/28940 zu melden.

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