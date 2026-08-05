Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Raddestorf leicht verletzt

Raddestorf (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Kleinenheerse ist am Dienstagabend, 04.08.2026, ein 20-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18:45 Uhr mit seinem BMW aus einer Parklücke nach links ausparken. Dabei übersah er einen von links nach rechts fahrenden 20-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

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