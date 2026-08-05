Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rotlicht missachtet - Eine Person bei Verkehrsunfall in Bückeburg leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 83/Steinberger Straße und der Straße Harrler Trift ist am Dienstagnachmittag, 04.08.2026, eine 22-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Rinteln gegen 16:00 Uhr mit seinem VW die B83 in Fahrtrichtung Bückeburg. Er missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Zeitgleich bog eine 22-jährige Bückeburgerin mit ihrem Opel bei Grünlicht von der Harrler Trift nach links auf die B83 in Richtung Steinbergen ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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