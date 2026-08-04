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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nienburg leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag, 03.08.2026, ist es in der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13:55 Uhr die Hannoversche Straße und wollte in einen Einmündungsbereich einfahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 68-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 68-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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