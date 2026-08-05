Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz des Landkreises Nienburg - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am vergangenen Wochenende ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Gelände des Landkreises Nienburg gegen den Stützpfeiler eines Fahrradunterstandes gefahren und hat diesen beschädigt. Anschließend entfernte sich die verursachende Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da das Gelände am Wochenende nicht beschrankt ist, wird es als öffentliche Parkfläche genutzt. Eine Mitarbeiterin des Landkreises stellte den Schaden am Montag, 03.08.2026, fest.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

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