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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Saalfeld (ots)

Am 01.08.2026 wurde in den Abendstunden die auffällige Fahrweise eines gelben Transporters festgestellt. Dieser fuhr aus Bad Blankenburg kommend auf der Rudolstädter Straße in Richtung Rudolstadt. Bei seiner rasanten Fahrt überschritt er mehrmals die zulässige Höchstgeschwindigkeit und überholte trotz Gegenverkehr, wodurch dieser stark bremsen musste und eine Gefährdung nicht auszuschließen war. Weiterhin hatte der Fahrer des gelben Pkw Schwierigkeiten die Spur zu halten. Schließlich konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen und rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten Hinweise zu diesem Vorfall unter dem Az. 0193394/2026 im Inspektionsdienst kundzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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