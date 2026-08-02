Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Ein Fahrzeugführer befuhr am 01.08.2026 mit seinem PKW die Ernst-Moritz-Arndt-Straße von der Oberlinder Straße kommend in Richtung Kreisverkehr Alter Busbahnhof. Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr zeitgleich aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst aus der Einfahrt des Taxistandes heraus und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrer schwer und ein anderer leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell