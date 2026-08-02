PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Ein Fahrzeugführer befuhr am 01.08.2026 mit seinem PKW die 
Ernst-Moritz-Arndt-Straße von der Oberlinder Straße kommend in 
Richtung Kreisverkehr Alter Busbahnhof. 
Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr zeitgleich aus bislang ungeklärter 
Ursache ungebremst aus der Einfahrt des Taxistandes heraus und 
kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten PKW. 
Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrer schwer und ein anderer leicht
verletzt. 
Die Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt 
werden. 
Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen 
fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren