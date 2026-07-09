Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Entwendete Smartbrille bei Verkaufsübergabe sichergestellt

Holzminden (ots)

Bereits am Mittwoch (01.07.2026) fuhr ein Mann mit einem Bus von Höxter-Brückfeld (NRW) bis zum Bahnhof Lüchtringen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er seine Smartbrille in dem dazugehörigen Etui verstaut. Später stellte er fest, dass die Brille samt Etui fehlte.

Der Geschädigte erstattete zunächst online Anzeige bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Im weiteren Verlauf entdeckte ein Angehöriger des Geschädigten bei Kleinanzeigen ein Inserat, in dem eine entsprechende Smartbrille samt Etui angeboten wurde.

Aufgrund der dort erkennbaren Merkmale und eines übermittelten Fotos ergab sich der Verdacht, dass es sich um die entwendete Brille handeln könnte. Insbesondere stimmte die Seriennummer auf der Innenseite eines Brillenbügels mit der Seriennummer auf der Verpackung überein, die der Geschädigte als Eigentumsnachweis vorlegte.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen wurde eine Übergabe der Brille am Montag (06.07.2026) vereinbart. Im Zuge dieser Übergabe kontrollierten Polizeikräfte einen 26-jährigen Mann und eine 17-jährige Jugendliche aus Holzminden. Beide stehen im Verdacht, die entwendete Brille zum Verkauf angeboten zu haben.

Die Brille samt Etui wurde sichergestellt. Der Eigentümer wurde informiert und erhält sein Eigentum zurück.

Während der polizeilichen Maßnahmen flüchtete der 26-Jährige unvermittelt vom Kontrollort. Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann kurze Zeit später stellen. Er wurde zur Dienststelle gebracht. Bei ihm wurden ferner verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 26-Jährigen wurden weitere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell