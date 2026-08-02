Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nächtliche Alkoholfahrt gestoppt
Saalfeld (ots)
In der Nacht zum Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:35 Uhr einen Fahrzeugführer in der Wehdstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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