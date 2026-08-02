PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nächtliche Alkoholfahrt gestoppt

Saalfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:35 Uhr
einen Fahrzeugführer in der Wehdstraße. 
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 
Promille. 
Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein
sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen 
Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 12:00

    LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Sonneberg (ots) - Ein Fahrzeugführer befuhr am 01.08.2026 mit seinem PKW die Ernst-Moritz-Arndt-Straße von der Oberlinder Straße kommend in Richtung Kreisverkehr Alter Busbahnhof. Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr zeitgleich aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst aus der Einfahrt des Taxistandes heraus und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrer schwer und ein ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 10:49

    LPI-SLF: Unbekannte entwenden schwarze Kamerunschafe - Zeugen gesucht

    Leutenberg (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere schwarze Kamerunschafe von einem umzäunten Gelände zwischen Leutenberg und Hockeroda, oberhalb der B 90. Als der Tierhalter seine Schafe am Montag, dem 27.07.2026, füttern wollte, stellte er fest, dass sich die Tiere nicht mehr in ihrem Gehege befanden. Am Vortag waren die Schafe bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren