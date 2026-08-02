LPI-SLF: Nächtliche Alkoholfahrt gestoppt

Leutenberg (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere schwarze Kamerunschafe von einem umzäunten Gelände zwischen Leutenberg und Hockeroda, oberhalb der B 90. Als der Tierhalter seine Schafe am Montag, dem 27.07.2026, füttern wollte, stellte er fest, dass sich die Tiere nicht mehr in ihrem Gehege befanden. Am Vortag waren die Schafe bei ...

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