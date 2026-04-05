Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzungsdelikt im Zuge der Völklinger Osterkirmes gegen ein Mitglied eines Blasorchesters

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, meldete eine Zeugin gegen 17:45 Uhr der Polizeiinspektion Völklingen, dass es zu einem körperlichen Übergriff auf einen Angehörigen der Völklinger "Marching Band" gekommen war und mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 12 und 16 Jahren nun flüchtig seien. Nachdem die Beamten die Einsatzörtlichkeit aufgesucht hatten, wurde bekannt, dass es im Vorfeld zu Provokationen einer Jugendgruppe gegen Mitglieder der "Marching Band" gekommen war. Die Band habe zuvor die Eröffnung der traditionellen Völklinger Osterkirmes begleitet. Nach Beendigung der musikalischen Darbietung haben die Musiker den Festplatz verlassen wollen. In diesem Moment habe sich ein bislang unbekannter Täter im Jugendalter von der Seite genähert und dem 55-jährigen Musiker einen Stoß versetzt. Der Geschädigte, der sein Instrument noch in den Händen hielt, sei durch den Stoß folglich leicht verletzt worden. Eine Behandlung in einem Klinikum sei jedoch nicht erforderlich geworden. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Wer Zeuge des Vorfalls wurde oder Hinweise auf den Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

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