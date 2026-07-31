Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden schwarze Kamerunschafe - Zeugen gesucht

Leutenberg (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere schwarze Kamerunschafe von einem umzäunten Gelände zwischen Leutenberg und Hockeroda, oberhalb der B 90.

Als der Tierhalter seine Schafe am Montag, dem 27.07.2026, füttern wollte, stellte er fest, dass sich die Tiere nicht mehr in ihrem Gehege befanden. Am Vortag waren die Schafe bei der Fütterung noch vollzählig auf der Weide.

Hinweise auf den Verbleib der Tiere oder auf die Täter konnte der Tierhalter bislang nicht feststellen.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Verbleib der Kamerunschafe machen kann oder Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Abtransport der Tiere in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0191294/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell