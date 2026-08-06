Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Obernkirchen - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 18:20 Uhr, ist es in der Straße Schneuse in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Sattelschlepper beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Smart. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

An dem geparkten Smart entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeikommissariat Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Sattelschlepper geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/289-0 zu melden.

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