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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Obernkirchen - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 18:20 Uhr, ist es in der Straße Schneuse in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Sattelschlepper beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Smart. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

An dem geparkten Smart entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeikommissariat Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Sattelschlepper geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/289-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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