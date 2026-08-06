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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Rodenberg - Polizei sucht Zeugen

Rodenberg (ots)

(Thi) Zwischen Mittwoch, 05.08.2026, 02:00 Uhr, und 13:15 Uhr, ist es in der Allee in Rodenberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus abgestellten Mercedes E 220. Anschließend entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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