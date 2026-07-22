Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Motorrad leicht verletzt

Seggebruch (ots)

(Thi) Am Dienstagnachmittag, 21.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in Seggebruch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad. Dabei wurde ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Jugendliche, mit seinem Fahrrad die Tallenser Straße zu überqueren, um den dort verlaufenden Radweg zu erreichen. Dabei unterschätzte er offenbar den Abstand zu einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der die Tallenser Straße aus Richtung Meinsen/Warber kommend befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrrad und dem Motorrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

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