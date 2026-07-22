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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nienstädt (ots)

(Thi) Am Dienstagnachmittag, 21.07.2026, kam es auf der Hannoverschen Straße (B 65) in Nienstädt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Autofahrer gegen 17:00 Uhr die Hannoversche Straße und wollte abbiegen. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Der 61-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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