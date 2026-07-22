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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnmobil auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag, 21.07.2026, wurde ein Wohnmobil auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Lemker Straße in Nienburg beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Halterin ihr Wohnmobil im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in Höhe der dortigen Tankstelle. Nach dem Einkauf stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher oder den Unfallhergang liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Nienburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05021 92120 beim Polizeikommissariat Nienburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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