Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Radfahrerin stürzt mit E-Bike
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Dienstagmorgen, 21.07.2026, ist eine 60-jährige Radfahrerin in Stolzenau mit ihrem E-Bike gestürzt und dabei verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 06:50 Uhr den linksseitigen Radweg der Schinnaer Landstraße (L 351) in nördlicher Richtung. Im Bereich der Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße geriet ihr Kleid in die Speichen des Hinterrades. Dadurch verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte zu Boden.
Die 60-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Nienburg gebracht.
Am E-Bike entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.
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