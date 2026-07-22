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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrer mit 2,92 Promille unterwegs

Rinteln (ots)

(Thi) Am frühen Mittwochmorgen, 22.07.2026, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Rinteln einen Fahrradfahrer, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Gegen 04:00 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Fahrrad die Landesstraße 435 im Stadtgebiet von Rinteln. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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