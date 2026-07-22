Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Dienstag, 21.07.2026, kam es gegen 11:04 Uhr im Kreuzungsbereich der Amtsstraße und der Langen Straße in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 76-Jährige, mit ihrem Pedelec von der Amtsstraße nach links auf die Lange Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen war dieser dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Pedelec-Fahrerin gelang es nicht mehr, dem Pkw auszuweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell