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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Dienstag, 21.07.2026, kam es gegen 11:04 Uhr im Kreuzungsbereich der Amtsstraße und der Langen Straße in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 76-Jährige, mit ihrem Pedelec von der Amtsstraße nach links auf die Lange Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen war dieser dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Pedelec-Fahrerin gelang es nicht mehr, dem Pkw auszuweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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