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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Geldbörse gestohlen - Senior reagiert umgehend

Hoya (ots)

(KEM) Durch sein schnelles und entschlossenes Handeln hat ein Senior aus der Samtgemeinde Grafschaft Hoya am Freitagnachmittag Schlimmeres verhindert, nachdem er Opfer eines Taschendiebstahls geworden war.

Am 10.07.2026 hielt sich der 86-jährige Geschädigte gegen 16:45 Uhr zunächst in einer Postfiliale an der Weserstraße in Hoya auf. Nur wenig später, gegen 17:00 Uhr, wollte er seinen Einkauf im nahegelegenen Aldi-Markt bezahlen. In diesem kurzen Zeitfenster entwendete ein bislang unbekannter Täter unbemerkt das Portemonnaie des Seniors aus dessen Hosentasche. Neben rund 85 Euro Bargeld befanden sich auch diverse Karten in der Geldbörse.

Der Senior bemerkte den Diebstahl und handelte ohne Verzug: Er informierte die Polizei und veranlasste umgehend die Sperrung seiner Bank- und Kreditkarten. Die Banken teilten ihm mit, dass bereits an Karten-Terminals gezahlt worden sei. Die Geldinstitute konnten die Abbuchungen dank des schnellen Handelns noch annullieren.

Mögliche Zeugen, die im Bereich der Postfiliale oder des Aldi-Marktes verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 04251/67280 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweis der Polizei:

Der Vorfall zeigt, wie wichtig schnelles Handeln ist. Sollten Ihnen Zahlungskarten gestohlen werden oder verloren gehen, zögern Sie nicht.

Sperren Sie Ihre Karten umgehend über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 (kostenfrei).

Erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei, damit auch eine Sperrung für das Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) eingerichtet werden kann.

Darüber hinaus seien Sie jederzeit wachsam, wenn sich Ihnen Personen während des Einkaufs oder in Gedränge sehr nahe kommen und tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst in einer verschlossenen Tasche eng am Körper.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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