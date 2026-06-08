Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kind bei Fahrradunfall im Rahmen des Felgenfestes leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Im Rahmen der Veranstaltung "Felgenfest 2026" kam es am Sonntagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der Straße "Im Gallenort" in Rinteln-Exten zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße "Im Gallenort" aus Richtung Rinteln kommend in Fahrtrichtung Mittelstraße. In Höhe der Orangerie kam die junge Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Die unmittelbar hinter ihr fahrende Mutter konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überrollte das am Boden liegende Kind mit ihrem Fahrrad.

Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine weitergehende medizinische Behandlung vor Ort machte nach ersten Erkenntnissen keine schwerwiegenden Maßnahmen erforderlich.

An den beteiligten Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere bei Veranstaltungen mit erhöhtem Radverkehr auf ausreichende Sicherheitsabstände zu achten und die Geschwindigkeit den jeweiligen Verkehrs- und Streckenverhältnissen anzupassen.

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