Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet Rinteln - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Vermutlich am Wochenende kam es im Stadtgebiet von Rinteln zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Bislang unbekannte Täter brachten an verschiedenen Objekten Farbschmierereien mit den Schriftzügen "Free Gaza" und "Free Palestine" an. Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen ein leerstehendes Gebäude in der Bahnhofstraße, ein Rolltor auf dem Gelände der Firma Eggersmann sowie ein weiteres Gebäude im Bereich des Katasteramtes.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Aufgrund des inhaltlichen Bezugs der Graffiti erfolgt zudem eine Prüfung durch den Staatsschutz.

Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Rinteln bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße oder an den weiteren Tatorten beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Verursachern geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751 / 96460 entgegen.

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