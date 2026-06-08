Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abschlussmeldung - Kampfmittel in Rinteln erfolgreich gesprengt - Evakuierungsmaßnahmen beendet

Rinteln (ots)

(Thi) Die am heutigen Nachmittag im Bereich der Stoevesandtstraße aufgefundene Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen erfolgreich und kontrolliert vor Ort gesprengt.

Die zuvor angeordneten Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen konnten im Anschluss an die Sprengung aufgehoben werden. Nach der abschließenden Überprüfung des betroffenen Bereiches durch die Einsatzkräfte besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Zuge der Sprengung zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Die Maßnahme verlief planmäßig und ohne besondere Vorkommnisse.

Die zuvor evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Auch die gesperrten Straßen sind wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Stadt Rinteln, die Polizei, die Feuerwehr, die Hilfsorganisationen sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis, ihre Geduld und die gute Zusammenarbeit während der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Durch das besonnene Verhalten der Betroffenen und das reibungslose Zusammenwirken aller beteiligten Stellen konnte die Einsatzlage sicher und erfolgreich beendet werden.

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