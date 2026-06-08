Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bombenräumung in Rinteln - Erstmeldung

Rinteln (ots)

(Thi) Bei Gartenarbeiten in Rinteln wurde ein Gegenstand aufgefunden, der einer Weltkriegsgranate ähneln soll.

Einsatzkräfte der Polizei bestätigten den Fund vor Ort. Zur weiteren Bewertung wurden Lichtbilder an den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KMBD) übermittelt. Auf Grundlage dieser Bilder erfolgte zunächst die Einschätzung, dass es sich um eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg handeln könnte, von der keine akute Gefahr ausgehe.

Im Rahmen der heutigen Inaugenscheinnahme durch Fachkräfte des KMBD stellte sich jedoch heraus, dass es sich entgegen der ersten Einschätzung um eine britische Flakgranate mit Zeitzünder handelt. Nach Bewertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geht von dem aufgefundenen Kampfmittel eine potenzielle Gefahr aus.

Aus Sicherheitsgründen wurde daher die unverzügliche Räumung des betroffenen Bereiches eingeleitet. Nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes umfasst der erforderliche Sicherheitsradius rund 300 Meter um die Fundstelle. Die notwendigen Evakuierungsmaßnahmen sowie die Anforderung weiterer Einsatzkräfte wurden veranlasst.

Die Granate soll vor Ort durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht werden. Über den weiteren Verlauf der Maßnahmen wird nachberichtet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den abgesperrten Bereich zu meiden.

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