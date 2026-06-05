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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich auf der B 83 und flüchtet von der Unfallstelle

Rinteln (ots)

(Thi) Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend (04.06.2026) auf der Bundesstraße 83 bei Deckbergen einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 20:37 Uhr mit seinem VW Passat die B 83 aus Richtung Hessisch Oldendorf kommend in Fahrtrichtung Rinteln. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Alten Heerstraße ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb erheblich beschädigt liegen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte der leicht verletzte Mann kurze Zeit später in einem nahegelegenen Vorgarten aufgefunden werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Neben dem Fahrzeug wurden auch Einrichtungen der Straßenmeisterei beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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