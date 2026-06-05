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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mitfahrerin bei Auffahrunfall in Rinteln leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall in der Braasstraße in Rinteln ist am Donnerstagabend (04.06.2026) gegen 18:20 Uhr eine Mitfahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda die Extertalstraße aus Richtung Nordrhein-Westfalen kommend. Nachdem sie nach links in die Braasstraße eingebogen war, verringerte sie auf Höhe der Hausnummer 41 ihre Geschwindigkeit, um nach links auf das Gelände einer Waschboxanlage abzubiegen.

Der hinter ihr fahrende 61-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz erkannte das Abbremsen offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Durch die Kollision wurde eine 12-jährige Mitfahrerin im Skoda leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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