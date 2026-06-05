Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter an der IGS Rodenberg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Donnerstag, 4. Juni 2026, ist an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rodenberg ein E-Scooter entwendet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte den E-Scooter gegen 18:00 Uhr an den Fahrradständern der Schule in Richtung Suntalstraße ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als sie den Abstellort später wieder aufsuchte, stellte sie fest, dass der E-Scooter durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 23:18 Uhr auf dem Schulgelände der IGS Rodenberg an der Suntalstraße 17.

Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fahrradständer beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 entgegen.

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