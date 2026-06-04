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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse beim Einkauf entwendet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, 03. Juni 2026, kam es gegen 12:30 Uhr in einem Netto-Lebensmittelmarkt in der Langen Straße in Nienburg zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

Während ihres Einkaufs wurde einer 83-jährigen Kundin die Geldbörse samt Inhalt von bislang unbekannten Tätern entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld unter anderem persönliche Ausweisdokumente sowie Bankkarten.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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