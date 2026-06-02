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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Leese

Leese (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf der Loccumer Straße in Leese sind am Montagnachmittag, 01.06.2026, drei Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer gegen 17:00 Uhr die Loccumer Straße in Richtung Ortsmitte. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführenden sowie die 54-jährige Beifahrerin im Pkw der 18-Jährigen leicht verletzt. Der 50-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Nienburg gebracht. Die Fahrerin des BMW sowie ihre Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus nach Minden transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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