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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B6 - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag, 01.06.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein VW Transporter aufgrund einer Panne auf der Fahrbahn liegengeblieben. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines Renault bemerkte das Hindernis offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch die Kollision verlor der Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sowohl der Fahrer des Renault als auch die 32-jährige Fahrerin des liegengebliebenen Transporters erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 47.500 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es auf der B6 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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