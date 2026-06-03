Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, 2. Juni 2026, kam es gegen 12:45 Uhr auf der Vornhäger Straße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin vom Gelände einer Tankstelle auf die Vornhäger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde der E-Scooter-Fahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert und geriet anschließend unter das Fahrzeug. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter wurden beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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