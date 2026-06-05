Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter auf Supermarktparkplatz in Marklohe gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Marklohe (ots)

(Thi) Am Dienstag, 2. Juni 2026, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Hoyaer Straße 27 in Marklohe zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen E-Scooter der Marke Odys gegen 15:00 Uhr am Fahrradständer des Parkplatzes ab und sicherte diesen mit einem Zahlenschloss. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Marklohe bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Fahrradständers auf dem REWE-Parkplatz gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Marklohe unter 05021 92406-30 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell