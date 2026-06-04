Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bückeburg (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (03.06.2026) gegen 07:45 Uhr im Bereich der Einmündung "Auf dem Siek" zur Bergdorfer Straße ist ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin die Straße "Auf dem Siek" und beabsichtigte, auf die Bergdorfer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer, der den dortigen Geh- und Radweg befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 16-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.100 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell