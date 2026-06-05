Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der B 441 bei Leese

Leese (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 441 zwischen Leese und Loccum ist am Donnerstagvormittag (04.06.2026) ein 20-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein VW Kombi und ein VW Transporter gegen 11:05 Uhr in dieser Reihenfolge die B 441 aus Leese kommend in Richtung Loccum. Der vorausfahrende 62-jährige Fahrer des VW Kombi setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an. Dabei übersah er offenbar den bereits hinter ihm befindlichen VW Transporter, dessen 20-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen ausgeschert war.

Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision geriet der VW Transporter nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der 20-jährige Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 22.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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