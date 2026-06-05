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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hespe leicht verletzt

Hespe (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (03.06.2026) im Schulweg in Hespe ist ein 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 70-jähriger Fahrzeugführer gegen 19:05 Uhr, mit seinem Toyota von der Fahrbahn nach links in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Dabei übersah er offenbar einen in gleicher Richtung auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen auf einem Pedelec.

Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Hinterrad des Fahrrades. Der 14-jährige Radfahrer geriet dadurch ins Straucheln und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

An dem Pedelec entstand Sachschaden.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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