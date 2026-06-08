Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte im Rahmen einer Personenkontrolle

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Samstagnachmittag, 06.06.2026, kam es gegen 14:14 Uhr im Bereich der Hans-Neschen-Straße in Bückeburg zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten hilflosen Person.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei eine offenbar orientierungslose Frau gemeldet, die sich wiederholt auf dem Gehweg sowie auf der Fahrbahn bewegte. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf eine 49-jährige Frau.

Da die Person nicht auf Ansprachen reagierte und sich weiterhin in Richtung der Fahrbahn bewegte, versuchten die Einsatzkräfte, sie zum Schutz vor einer möglichen Eigengefährdung festzuhalten. Hiergegen setzte sich die Frau zur Wehr, indem sie sich aus den Griffen der Beamten löste und nach diesen schlug und trat.

Im weiteren Verlauf musste die Frau durch die eingesetzten Polizeibeamten fixiert und kontrolliert zu Boden gebracht werden. Auch während dieser Maßnahme leistete sie weiterhin erheblichen Widerstand und griff die Einsatzkräfte körperlich an. Eine 25-jährige Polizeibeamtin wurde dabei durch einen Tritt leicht verletzt. Zudem wurde die Brille einer 42-jährigen Polizeibeamtin beschädigt. Der Frau wurden schließlich Handfesseln angelegt.

Trotz der Fesselung setzte die Beschuldigte ihr aggressives Verhalten fort und versuchte weiterhin, die eingesetzten Kräfte zu verletzen. Erst nach dem Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt sowie der Verabreichung eines Beruhigungsmittels konnte die Situation vollständig unter Kontrolle gebracht werden.

Die 49-Jährige wurde anschließend zur Durchführung weiterer medizinischer Maßnahmen sowie zur Prüfung einer Unterbringung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke und Gefährdete (PsychKG) in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der medizinischen Maßnahmen erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik.

Im Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte leicht verletzt. Alle Betroffenen blieben dienstfähig.

Gegen die 49-Jährige wurden Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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