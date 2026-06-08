Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Amtsplatz

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Rodenberg (ots)

(He.) Am Rathaus in Rodenberg wurde ein Stromverteilerkasten durch bislang unbekannte Täter mit Graffiti beschmiert.

Der etwa 1,50 Meter hohe Kasten befindet sich vor dem Rathaus, auf dem Amtsplatz in Rodenberg. Er wurde auf der Front- sowie auf den Seitenflächen vollständig mit Farbe besprüht. Auf der Vorderseite wurden zudem die weißen Großbuchstaben "ACAB" aufgebracht.

Die Beschädigung wurde am Samstag, 6. Juni 2026, gegen 16 Uhr festgestellt. Am Freitag, 5. Juni 2026, gegen Mittag befand sich der Verteilerkasten noch in ordnungsgemäßem Zustand. Die Tat ereignete sich somit vermutlich im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Rathauses gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 / 74920 zu melden.

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