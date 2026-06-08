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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer alkoholisiert an Einmündung angetroffen

Balge (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei gegen 15:30 Uhr ein Fahrzeugführer gemeldet, der mit seinem Pkw im Bereich einer Einmündung an der Buchhorster Straße in Balge stehen und offenbar schlafen sollte.

Eine Zeugin war auf die Situation aufmerksam geworden und versuchte zunächst, den Mann zu wecken. Nachdem dieser wieder zu sich gekommen war, wirkte er nach Angaben der Zeugin orientierungslos und alkoholisiert. Die alarmierten Polizeikräfte überprüften den Fahrzeugführer vor Ort.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Gegen den 73-jährigen Mann aus dem Landkreis Nienburg wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des Mannes sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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