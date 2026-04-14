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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisstensuche nach 88-jähriger Frau aus Winzlar

POL-NI: Vermisstensuche nach 88-jähriger Frau aus Winzlar
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Rehburg-Loccum (ots)

(kes) Seit dem heutigen Tag wird eine 88-jährige Frau aus Winzlar vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Dame in einer orientierungslosen Situation befindet und auf medizinische Unterstützung angewiesen ist.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, etwa 45 kg, schulterlange graue Haare, bekleidet mit einem blauen Oberteil, einer Jeanshose sowie blauen Schuhen

Möglicherweise ist die Frau mit einer Brille sowie einem Rollator unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 / 9020-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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