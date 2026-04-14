Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Vermisstensuche nach 88-jähriger Frau aus Winzlar
Rehburg-Loccum (ots)
(kes) Seit dem heutigen Tag wird eine 88-jährige Frau aus Winzlar vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Dame in einer orientierungslosen Situation befindet und auf medizinische Unterstützung angewiesen ist.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, etwa 45 kg, schulterlange graue Haare, bekleidet mit einem blauen Oberteil, einer Jeanshose sowie blauen Schuhen
Möglicherweise ist die Frau mit einer Brille sowie einem Rollator unterwegs.
Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 / 9020-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Einsatzkoordinator / Leitstelle
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