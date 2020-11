Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Führungsloser Pkw-Anhänger beschädigt Werbesäule

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(HAA) Am Freitag, den 13.11.2020, um 15:15 Uhr, ereignete sich in Bad Nenndorf, an der Einmündung Kampstraße/Am Thermalbad, ein ungewöhnlicher Unfall. Ein führungsloser Pkw-Anhänger war die Kampstraße hinuntergerollt und beschädigte dabei unter anderem eine am Fahrbahnrand aufgestellte Werbesäule. Dabei hatte der Unfallbeteiligte Glück im Unglück gehabt. Der 31-jährige Mann aus Lindhorst, hatte seinen zweiachsigen Anhänger vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß an seinen Pkw angekuppelt. Kurz nach dem Losfahren löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte die Kampstraße, in Richtung der Straße Am Thermalbad, hinunter. Dabei prallte er kurz vor der Einmündung mit einer Werbesäule und einer Grundstücksmauer zusammen. Trotz des Zusammenstoßes rollte der Anhänger weiter die Kampstraße hinunter, querte die Straße am Thermalbad und kam erst an einem ummauerten Blumenbeet, in der Verlängerung der Kampstraße, zum Stillstand. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt weder Fußgänger noch Verkehrsteilnehmer auf der Straße, sodass niemand verletzt wurde. Lediglich an der Werbesäule sowie der Grundstücksmauer und der Mauer des Blumenbeetes entstand Sachschaden. Die Polizei musste die Werbesäule absichern, da Teile davon drohten auf die Fahrbahn zu fallen. Gegen den Unfallbeteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

