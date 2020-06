Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Dieb

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb. Am 14. April forderte ein Bankkunde, an einem Geldautomaten in der City, mehrere hundert Euro an. Nach seinen Angaben steckte er aus Versehen das Bargeld nicht ein. Der abgebildete unbekannte Mann steht unter Tatverdacht, das Geld im Anschluss unbemerkt an sich genommen zu haben. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen auf dem Bild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell