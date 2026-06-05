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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin zurückgenommen

Holzminden (ots)

Die seit Donnerstagabend (04.06.2026) vermisste 89-jährige Seniorin aus Holzminden konnte am Freitagmittag durch Anwohner in Holzminden zwar in hilfloser Lage, jedoch wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Einsatzkräften sowie den Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Medienvertretende werden gebeten, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder der Frau aus ihren Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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