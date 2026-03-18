Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: FW-OB: Verkehrsunfall auf der BAB 516

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Oberhausen (ots)

Auf der BAB 516 kam es am heutigen Abend in Fahrtrichtung Arnheim, kurz vor der Abfahrt Oberhausen-Sterkrade zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Dabei fuhr ein PKW in einen aufgeschütteten Sandhügel. Keine der Personen, die sich im Fahrzeug befanden wurde verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr Oberhausen wurden die Insassen außerhalb des Fahrzeugs betreut. Die Unfallstelle wurde weiträumig gesichert, sodass es während der Maßnahmen der Feuerwehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn kam. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger bitten, die eingerichtete und gekennzeichnete Verkehrsführung in diesem Bereich zu beachten.

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