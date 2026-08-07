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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf Tankstelle in Groß Düngen

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagabend (06.08.2026) kam es gegen 21:50 Uhr im Bad Salzdetfurther Ortsteil Groß Düngen zu einem Überfall auf die HEM-Tankstelle in der Hildesheimer Straße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei maskierte und bewaffnete Täter eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Mit der so erlangten Beute sollen sie anschließend auf einem schwarzen Motorroller, an dem sich keine Kennzeichen befunden hätten, über die Hildesheimer Straße in unbekannte Richtung geflohen sein. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Bei den Tätern soll es sich um mutmaßlich jüngere Männer gehandelt haben. Beide sollen schlank und um die 170 cm groß sein. Sie sollen mit langen Oberteilen und langen Hosen bekleidet gewesen sein.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber sowie einer Drohne verlief ergebnislos.

Die Polizei hat die Ermittlungen in vorliegender Sache aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu Tat, Tätern oder zur weiteren Fluchtrichtung des Rollers machen können, sich unter den Telefonnummern 05121/939-115 auf der Wache in Hildesheim oder unter 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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